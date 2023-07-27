حقيقة تعرض سيدة للإجهاض أثناء احتجازها في قسم شرطة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خلال مكالمة هاتفية إدعى خلالها المُتصل سرقة أحد جيرانه كاميرا مراقبة خاصة به، والإدعاء بقيام رجال الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بحجزه وزوجته دون تحرير محضر مما أدى لتعرض زوجته لنزيف لكونها حامل ووفاة جنينها.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على الإدعاء -مقيم بالإسكندرية- سبق اتهامه في 30 قضية نصب، تبديد.

واتضح خلافات بينه وجيرانه نظرًا لتعدى كل منهم على الآخر، لعدم سداده مبالغ الصيانة وتحرير العديد من المحاض، لذلك اتصل بالقناة المشار إليها، والإدعاء على خلاف الحقيقة بتعرض زوجته للنزيف مما أدى إلى وفاة جنينها.

ولفتت التحريات إلى أنه فعل ذلك في محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اتحاد ملاك العمارة محل سكنه، كما تبين عدم تعرضه أو زوجته لأي تجاوزات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.