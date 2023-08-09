حقيقة تعدد حوادث سرقة المنازل وانتشار تجارة المخدرات في إحدى مناطق الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما نشر عبر أحد الحسابات على موقع “فيس بوك”، يتضمن التماس صاحب الحساب -مُقيم بمنطقة المعلمين بالبيطاش في محافظة الإسكندرية- بتكثيف التواجد الأمني بالمنطقة محل سكنه بدعوى تعدد حوادث سرقة المنازل، وانتشار الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات.

وبالفحص تبين تضرر الشاكي من سرقة إسطوانة بوتوجاز وماتور مياه من داخل العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُنذ فترة، وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

يشار إلى أن المنطقة محل الشكوى يتم تكثيف التواجد الأمني بها من خلال تعيين خدمات أمنية ومرور أقوال أمنية بنطاقها على مدار اليوم.

واستهدفت الحملات الدائرة المُشار إليها ومنها المنطقة محل الشكوى، بعدد من الحملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 29 قضية، 33 متهمًا، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.

وضبط 6 متهمين اعترفوا بارتكاب 3 قضايا سرقات مساكن، وتشكيل عصابي ضم 3 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقات المساكن، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.