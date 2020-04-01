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حقيقة تظاهر بعض المواطنين في الغربية ضد إجراءات مواجهة كورونا

نفت مصادر مسئولة صحة تلك المزاعم.
أماني عوض 1:01 ص, الخميس, 2 أبريل 20 1:01 ص, الخميس, 2 أبريل 20

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نفت مصادر مسئولة، صحة ما بثته بعض القنوات والمواقع الإخوانية بشأن تظاهر بعض المواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية، بزعم اعتراضهم على ما تتخذه أجهزة الدولة من إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت المصادر على عدم صحة تلك المزاعم جملة وتفصيلًا.

كانت حملات وزارة الداخلية الأمنية، بكافة مديريات الأمن، لمنع انتشار فيروس “كورونا”، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، قد أسفرت عن تحرير 1139 قضية تموينية ومحضر غلق للمراكز التعليمية والمطاعم، خلال 24 ساعة.

وخلال الحملات، ضبطت مباحث التموين 878 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها ضبط 174 قضية بمجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وحررت 288 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وأغلقت 72 مركزًا للأنشطة التعليمية، والتجمعات الطلابية “مراكز للدروس الخاصة”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق “المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات اخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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