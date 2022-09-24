حقيقة ترويج صفحات الإخوان لفيديو ضبط سيدة دون حق في دمياط

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إدعاء سيدة بإلقاء القبض على نجلتها، واتهامها في إحدى القضايا دون وجه حق بمحافظة دمياط.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 24 الجاري، وعقب تقنين الإجراءات وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة أمكن ضبط عاطلين -مقيمان بدائرة مركز كفر سعد بدمياط.

وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، 15 كيلو جرام من مخدر البانجو، كمية من مخدري “الشابو، الهيروين”، 85 سرنجة تحوى مخدر الهيروين.

وعقب اصطحابهما لديوان مركز شرطة كفر سعد لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما توجه لمقر المركز زوجة أحد المتهمين “كريمة السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو”، نجله، نجل شقيقه، واعتدوا بالسب والشتم على رجال الشرطة بالمركز.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.