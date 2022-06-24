حقيقة تخدير سيدة بشكة دبوس أثناء استقلالها «تاكسي» في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول من منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إدعاء بتعرض سيدة للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات، وتتمثل حقيقة الواقعة في أنه أثناء إستقلال سيدة -مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية- سيارة أجرة “تاكسى” بدائرة مركز الإسماعيلية، وأثناء وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فاتصل الأهالي المتواجدين في المكان والسائق بمرفق الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال السيدة المشار إليها، أفادت بعدم تعرضها لشئ وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها، ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية.

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة، وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال القائم على نشر الإدعاءات الكاذبة بالمنشور المشار إليه.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت منشور متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: جريمة “شكة دبوس” تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى، تضمن الإدعاء بتعرض سيدة للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.