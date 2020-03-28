حقيقة تحرير محضر خرق حظر التحرك لطبيب بالمنوفية: مخالفة مرور

تحرر مخالفة مرورية لسيره عكس الاتجاه، وصرفه دون تحرير ثمة محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال.

توصلت التحقيقات إلى حقيقة ما تم تداوله عن تحرير محضر لأحد الأطباء، لمخالفته قرار حظر التجوال بمحافظة المنوفية، بالرغم من استثناء الأطباء من قرار الحظر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة، تتمثل في استيقاف مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية من قِبل رجال الشرطة، أثناء مروره بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية أثناء الحظر.

وتم الاطلاع على التراخيص وتحقيق شخصيته، وتحرر مخالفة مرورية لسيره عكس الاتجاه، وصرفه دون تحرير ثمة محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو اصطحابه لديوان المركز.

وعلل المذكور نشر تعليق بذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، اعتقادًا منه بتحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر.

وأضاف أنه أزال ذلك المنشور عقب استبيانه حقيقة الواقعة، مؤكدًا عدم تعرضه لسوء معاملة أثناء التعامل معه.

جاء ذلك على خلفية ما تداولته بأحد المواقع الإخبارية بعنوان: “أمن المنوفية يحرر محضر بخرق حظر التجوال لطبيب رغم الاستثناء”.