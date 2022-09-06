حقيقة تحرير شرطي مخالفة مرورية لسيدة دون وجه حق بالقاهرة

توصلت المتابعة الأمنية إلى حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بتحرير أحد أفراد الشرطة، مخالفة مرورية لها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة دون وجه حق، والتحدث معها بأسلوب غير لائق، ولدى توجهها لقسم الشرطة فوجئت بتحرير محضر كيدي ضدها بالتعدى على فرد الشرطة المذكور واحتجازها وطفلها.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9/8/2022، وأثناء قيام أحد أفراد الشرطة والمعين لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة محلها، تلاحظ له انتظار قائدة السيارة المشار إليها في الممنوع وتعطيل حركة المرور، ولدى مطالبتها بالتحرك بسيارتها رفضت ذلك.

وادعت أنها تحمل جنسية إحدى الدول تحرر مخالفة مرورية لها، إلا أنه فوجئ بتعديها عليه بالسب والتحدث معه بطريقة غير لائقة، وتأيد ذلك بأقوال ثلاثة مواطنين من شهود الواقعة.

وتبين أنها تحمل الجنسية المصرية، ومطلوب التنفيذ عليها في 4 قضايا جنائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك أخلت سبيلها بضمان مالي.