حقيقة بيع جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات (صور)

أصدرت مكتبة الإسكندرية بيانا صحفيا بشأن ما أثير من خلال بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا من جدلا واسعا حول بيع جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الزج باسم مكتبة الإسكندرية في هذا الجدل.

وأصدرت مكتبة الإسكندرية – ردا على ذلك – بيانا صحفيا يؤكد أنها لم تستلم نهائيا أي جوازات سفر سواء عادية أم دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهدائها من السيدة جيهان قرينته، وأن المقتنيات التي تم استلامها من أسرته محفوظة حفظا مخزنيا ومتحفيا تحت قواعد حفظ منضبطة.

وتابع البيان “ويسعد مكتبة الإسكندرية أن تعلن اليوم 2 إبريل 2023 تسلمها لجواز السفر الدبلوماسي الذي لم يكن ضمن مقتنيات الرئيس الراحل المستلمة من المكتبة، وذلك بعد أن استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور، ونظرا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ علي تراث الوطن وأبنائه”.

ووفقاً للبيان تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد ألي مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضا متحفيا مناسبا يليق برؤساء مصر.



وتتوجه مكتبة الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية ومؤسساتها علي هذه الثقة، فإنها تثمن الدور الكبير والفعال للدولة المصرية وجهودها المبذولة علي كافة الأصعدة، فقد استطاعت أجهزة الدولة في وقت قياسي استرداد جواز السفر الخاص بواحدٍ من رؤساء مصر العظام. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها.