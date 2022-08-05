حقيقة بيع جوازات سفر لبنانية مقابل مبالغ مالية

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الوزراء، بيع جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك ردًا على تقرير نشر بإحدى الصحف الفرنسية اليوم الجمعة، وزعم أن السلطات اللبنانية تعد مرسوم تجنيس يشمل بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو.

ووصف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ورد من معلومات بالكاذبة، مؤكدًا أن الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقا.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لرئيس الحكومة على الإطلاق.