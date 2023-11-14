حقيقة بيان للداخلية يحذر المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم لوجود عصابة سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن حقيقة ما تداول على من تحذيرات للمواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب لوجود عصابة سرقة، واتضح عدم صحة تلك الإدعاءات.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي، يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانًا، ويسرقون المنازل تحت تهديد السلاح.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن ما تم إعادة تداوله في هذا الشأن “قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته”، كما سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الإدعاءات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإداعاءات.