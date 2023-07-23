حقيقة بلاغ «أب» بخطف شخصين نجله بالمنيا: «الطفل اتفق على العمل معهما»

أظهرت نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية حقيقة واقعة اتهام “أب” لشخصين بخطف طفله البالغ من العمر 12 عامًا في محافظة المنيا، بعدما اتضح أن الطفل اتفق معهما بإرادته على العمل نظير أجر مادي، وألقي القبض عليهما بتهمة استغلاله للعمل دون السن القانوني.

كان مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يتضمن تغيب نجله -بالغ من العمر 12 عامًا- واختطافه من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية “تروسيكل”.

وبإجراء التحريات، حددت مستقلي الدراجة النارية، وتبين أنهما عاملان -مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.

وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المذكور أثناء استقلالهم الدراجة النارية المُشار إليها، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بالاتفاق مع الطفل على العمل معهما نظير أجر مادي.

وبسؤال الطفل في حضور والده أيد ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المذكورين لقيامهما باستغلال الطفل المشار إليه بالمخالفة للقانون “العمل قبل السن القانوني”، وتولت النيابة العامة التحقيق.