حقيقة انتشار «100 جنيه» مزورة في الأسواق

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن منشور بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة 100 جنيه بالأسواق، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مندوب مبيعات بإحدى الشركات -مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمناقشته أقر باستخدامه الصفحة المشار إليها في تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب بث أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله “محاسب” -مقيم بمحافظة الجيزة- المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق “واتس آب”.

وباستدعاء الأخير، ومناقشته أقر بإضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه، مشيرًا إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع “فيس بوك” دون التأكد من صحته.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكوران لإدعاتهما الكاذبة.