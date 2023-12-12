حقيقة انتشار خارجين على القانون بطريق الفيوم - القاهرة الصحراوي

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الزعم بانتشار بعض الخارجين على القانون بطريق الفيوم – القاهرة الصحراوي، واستيقاف قائدي السيارات لتوزيع عروض وهمية، وفي حالة عدم توقف قائديها يستوقفوهم عنوة من خلال إلقاء الحجارة عليهم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وتبين أن القائم على النشر -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وكشف الفحص إنشاء عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لاستخدامها في النصب والاحتيال على المتابعين من خلال إنتحال الصفة وإبتزاز بعض الأشخاص، واختلاقه للواقعة المشار إليها لجذب عدد من المتابعين.

كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو شكاوي في هذا الشأن، وأن الطريق المشار إليه مُعين عليه خدمات وأقوال أمنية ثابتة ومتحركة على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.