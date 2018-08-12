حقيقة انتشار تقاوي الطماطم الفاسدة (023)

الصاوي أحمدصرح حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، بأن هناك شكاوي لعدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من شركة جعارة لاستيراد البذور، واتهامها بأنها وراء بيع بذور (023) الخاصة بالطماطم الفاسدة.وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في الأسع

الصاوي أحمد

صرح حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، بأن هناك شكاوي لعدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من شركة جعارة لاستيراد البذور، واتهامها بأنها وراء بيع بذور (023) الخاصة بالطماطم الفاسدة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في الأسعار لدي المواطن العادي، ويتكلف الفدان الواحد من الطماطم من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعدما يكون الفلاح صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأكد أن لجنة من وزارة الزراعة فحصت هذه الشكاوي، وأثبتت أن المحصول المزروع بهذا الصنف بالفعل مصاب بفيروس تجعد الأوراق، وعليه أعراض ذبول وتقزم في النباتات.

وأوضح حسين أن كلام التجار عن ارتفاع درجات الحرارة سببًا أساسيًا لهذا الفيروس غير صحيح بدليل عدم إصابة المحاصيل الأخرى في نفس المكان مزروعة من أصناف أخرى، ومن المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل لأمراض tylcv,tmv,tomv، ولذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محلات التقاوي.

وقال عبدالرحمن، إن هناك حرب كبرى ضد الزراعة المصرية تدار من سنوات عن طريق انتشار تقاوي مغشوشة بأسعار عالية تصاب بالأمراض قبل أن تنتج، ويحدث غالبًا في تقاوي الطماطم وفول الصويا والفول البلدي والبطاطس وكثير من المحاصيل.

وأكد أن للمشكلة أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد الأيام المقبلة، لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن يعرف إصابته من عدمه إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار عدد كبير من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملاً وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسؤلية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

وطالب الجهات المسئولة في الدولة بوضع نهاية لهذه الكارثة وتعويض الفلاحين المتضررين وتوفير التقاوي في جهات وزارة الزراعة، ومحاسبة المتسببين حساب يردع من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي للمصريين.

يذكر أنه رغم أن معظم أصحاب محلات التقاوي والتجار والمزارعين المتضررين اشتروا من الشركة نفسها، ومعهم عقود وفواتير تدل على ذلك لكن شركة جعارة قد نشرت في وقت سابق بالصحف القومية تحذيراً من وجود بذور مقلدة من صنف 023، وطالبت الجميع بالحذر في التعامل مع البذور المقلدة منذ إبريل.