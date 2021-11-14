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حقيقة القبض على عصابة خطف الأطفال في المنوفية

سيدة كانت تستجدى المارة ولا صحة لأي ادعاءات.
أماني عوض 7:38 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 7:38 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة الادعاء المتداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إلقاء القبض على تشكيل عصابي متخصص في خطف الأطفال بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ونفت التحقيقات الأمنية صحة ما تداول في هذا الشأن، والزعم بأن من ضمن التشكيل سيدة وسابقة خطفها لعدة أطفال بإحدى القرى بذات المركز، والعثور بحوزتها على أجندة تحوى على بعض البيانات بدعوى تنفيذ مخطط لسرقة الأطفال وهروب بعض أفراد التشكيل.

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وأكد الفحص على عدم صحة ما تداول من إدعاءات، وحقيقة الواقعة تتمثل في ضبط إحدى السيدات بإحدى القرى بدائرة المركز، لاستجداء المارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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