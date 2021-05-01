حقيقة القبض على بائع متجول بسبب شد بلف الطوارئ بقطار الإسكندرية – الأقصر

وبمراجعة سائق القطار المشار إليه، أفاد بعدم صحة الواقعة المشار إليها، مؤكدًا أن سبب العطل الرئيسي سقوط بلف الهواء للجرار "عطل بالفرامل"، وتمكن من إصلاح العطل ورد البلف مما نتج عنه حدوث تجاوز بالقطار 20 دقيقة.

كشفت المتابعة الأمنية عدم صحة ما تداول على بعض المواقع الإلكترونية بشأن القبض على بائع متجول بقطار الصعيد كاد أن يتسبب في كارثة بسبب شد بلف الطوارئ، وتوقف قطار الإسكندرية – الأقصر عقب الخروج من محطة سكك حديد أبو قرقاص بالمنيا بحوالى 100 متر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن الخدمات الأمنية بالقطار، ضبطت بائع متجول بالعربة الثالثة من تشكيل القطار بالتزامن مع حدوث عطل بالقطار، يشمل سقوط بلف الهواء وعطل بالفرامل بعد التحرك من المحطة المشار إليها.

وبمراجعة سائق القطار المشار إليه، أفاد بعدم صحة الواقعة المشار إليها، مؤكدًا أن سبب العطل الرئيسي سقوط بلف الهواء للجرار “عطل بالفرامل”، وتمكن من إصلاح العطل ورد البلف مما نتج عنه حدوث تجاوز بالقطار 20 دقيقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.