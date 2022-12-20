حقيقة الاعتداء على إمام مسجد لرفضه بيع المخدرات في الجيزة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية يزعم خلاله اعتداء شخصين على إمام مسجد “مسن”، لاعتراضه على بيع المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله عام 2021، وحقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين الشخص الظاهرة بمقطع الفيديو مبيض محارة -له معلومات جنائية- وطرف ثانٍ: 3 آخرين -لإثنين منهم معلومات جنائية- بسبب معاكسة أحد الأشخاص من الطرف الثاني إحدى الفتيات، نتج عنها إصابات بالطرفين.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك يأتي ضمن نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.