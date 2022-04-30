حقيقة اقتحام خارجين عن القانون منتحلين صفة شرطة لمنزل مواطن بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليق مدعوم بمقطعي فيديو به إدعاء بمعاونة شخص لبعض الخارجين عن القانون، منتحلين صفة رجال شرطة، باقتحام منزل شقيقه وسرقة محتوياته بمحافظة الشرقية ، ملتمسًا اتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين أن الشاكي موظف -مقيم بالشرقية- والمشكو في حقه شقيقه -مقيم بالإسماعيلية- وأنه بتاريخ 1/2/2022، تبلغ لمركز شرطة بلبيس من نجل الشاكي “طالب” عن تضرره من قيام عمه المشكو في حقه وآخرين يحملون أسلحة نارية بالحضور لمنزله، والتعدي عليه بالسب والقذف وإتلاف أبواب المنزل، وبعض محتوياته، وذلك لوجود خلافات سابقة بين والده وشقيقه حول الميراث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين عدم صحة حيازة المشكو في حقه لثمة أسلحة نارية، أو إنتحال صفة رجال شرطة أثناء الواقعة أو سرقة محتويات المنزل، واتخذت الإجراءات القانونية.