حقيقة اعتراض 6 مسلحين لمواطن وزوجته في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما نشره أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعتراض طريقه من 6 مسلحين يستقلون سيارة ربع نقل لطريقه وزوجته في محاولة لسرقته بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بشأن مقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب أن 6 أشخاص يستقلون سيارة “ربع نقل”، وبحوزتهم أسلحة نارية حاولوا اعتراض طريقه أثناء استقلاله سيارته رفقة زوجته، ومحاولة سرقته بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة ، وتمكنه من الفرار.

وبالفحص تبين أن صاحب الحساب المشار إليه اختلق الإدعاءات المشار إليها، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.