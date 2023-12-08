حقيقة اعتداء ضابط شرطة على محتجز في الاسماعيلية

توصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء صاحبة الحساب باعتداء أحد ضباط الشرطة بالإسماعيلية على نجلها المحتجز لإجباره على التنازل عن محضر.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداوله في هذا الشأن، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14/10/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط عاطل -له معلومات جنائية- نجل خال الشاكية، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، سلاح ناري فرد محلي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية حياله في الإطار القانوني.

على صعيد آخر، كشفت المتابعة الأمنية ملابسات ما نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بشأن إلتماس صاحب الحساب تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد شخص مُقيم بمحافظة البحيرة.

وبالفحص اتضح أن المشكو في حقه -مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى- صادر ضده أحكام قضائية في قضيتى “تبديد”، وضبط واتخذت الإجراءات القانونية حياله.