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حقيقة اعتداء أفراد من الشرطة على سائق شركة

اتضح عدم صحة الواقعة التي تداولتها جماعة الإخوان.
أماني عوض 2:07 ص, الجمعة, 2 يوليو 21 2:07 ص, الجمعة, 2 يوليو 21

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توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة ما تداولته برامج موالية لجماعة الإخوان عن اعتداء أفراد من الشرطة على سائق شركة واحتجازه داخل أحد الجراجات، واتضح عدم صحة الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول في أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن مقطع مصور لأحد الأشخاص هدد خلاله بالانتحار وقتل أبنائه بدعوى تعرضه للظلم من مالك الشركة التي يعمل بها كسائق، زاعمًا خطف بعض أفراد الشرطة من أمام منزله واحتجازه بأحد الجراجات والاعتداء عليه بالاتفاق مع مالك الشركة، وعدم اتخاذ قسم الشرطة المختص الإجراءات اللازمة قِبل الواقعة.

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وبالفحص تبين عدم صحة إدعاءاته، وأن المذكور سبق اتهامه في عدد من القضايا “قتل خطأ، إصابة خطأ، سرقة”، وسبق له العمل كسائق سيارة نقل بالشركة المُشار إليها خلال عام 2017، وفي أوائل عام 2018 حدث خلاف بينه ومدير الصيانة بالشركة، لاتهام الأخير له بسرقة بعض قطع الغيار من السيارة قيادته وتطور الأمر إلى اعتداء بعض أصدقاء مدير الصيانة عليه بالضرب داخل أحد الجراجات.

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واتخذت الإجراءات القانونية قِبل الواقعة في حينه دون تدخل من مالك الشركة، ودون حدوث ثمة تجاوزات أو تعدي من قِبل أيًا من أفراد الشرطة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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