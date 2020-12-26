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حقيقة استغاثة شاب بسبب خطف والدته بالحلمية: سافرت بورسعيد بعد خلافات زوجية

نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الشباب بسبب خطف والدته أثناء تواجدها بميدان الحلمية، بدائرة قسم شرطة عين شمس وغلق هاتفها المحمول.
أماني عوض 2:51 م, السبت, 26 ديسمبر 20 2:51 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات وحقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة لشاب بسبب خطف والدته بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن استغاثة أحد الشباب بسبب خطف والدته أثناء تواجدها بميدان الحلمية، بدائرة قسم شرطة عين شمس وغلق هاتفها المحمول.

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وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من التوصل لصاحب الفيديو، واتضح أنه طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة- ووالدته ربة منزل.

وباستدعائهما وسؤالهما قررت والدته بوجود خلافات زوجية بينها ووالده، وعلى إثرها سافرت إلى محافظة بورسعيد، والإقامة لمدة يومين بأحد الفنادق دون علم زوجها أو نجلها.

وعقب مشاهدتها للفيديو المشار إليه قررت العودة وتوجهت للإقامة لدى صديقتها ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية- وأيد نجلها ذلك، وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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