حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن في مصر بعد أزمة الأعلاف الأخيرة

نفى رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن فى مصر بعد أزمة نقص وصعود أسعار الأعلاف، مؤكدا أن الأسعار مستقرة عند 32 و33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة.

وقال عبدالعزيز السيد فى تصريحات خاصة لجريدة المال، إن أسعار الدواجن البيضاء استقرت عند 36 و37 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، وسجل كيلو الأوراك 39 جنيهًا.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.

وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الرومى اليوم تراوحت بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وبدأت أسعار البط من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، ويبدأ سعر كيلو البانيه من 75 إلى 85 جنيهًا، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الدواجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.