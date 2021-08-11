حقيقة اختفاء مواطن في ظروف غامضة بحدائق القبة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن حقيقة اختفاء مواطن بحي الحدائق بمحافظة القاهرة، في ظروف غامضة بعدما اتضح وجود خلافات أسرته جعلته يترك المنزل.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “اختفاء مواطن بحي الحدائق في ظروف غامضة” يتضمن تغيب شخص مقيم في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الصدد، وسبق وتوجهت زوجة المتغيب لقسم شرطة حدائق القبة.

وأفادت زوجته بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها بسبب خلافات عائلية بينهما، على إثرها جمع متعلقاته وترك منزل الزوجية ولم يعد حتى الآن.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.