حقيقة اختفاء رخام مقاعد ممشى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من صور ظهرت خلالها اختفاء بعض رخام مقاعد الممشى، وأخرى متحطمة على كوبري سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم اختفاء وتحطيم مقاعد الممشى المشار إليه، وأن الجهة القائمة على الإنشاءات بالممشى تقوم حاليًا برفعها لاستكمال أعمال التطوير.

على صعيد آخر، توصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة ما نشر على إحدى الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تغيب سيدة وكريمتها 4 سنوات مقيمة بمحافظة الفيوم.

وبالفحص تبين أنها ساتدعت زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وبسؤاله قال إن زوجته وبرفقتها كريمتهما تركت منزلهما وتوجهها للإقامة بمحافظة القاهرة لخلافات زوجية بينهما، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

وفي وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة المذكورة لديوان المركز، وقرر بعودتها وكريمتهما للمنزل، واتخذت الإجراءات القانونية.