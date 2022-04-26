حقيقة احتجاز مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغربية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليق مدعوم بصورة زعم خلاله صاحب الحساب توجه الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى منزله الكائن بمنطقة المحلة الكبرى، واصطحاب شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعوى تسليمه هدايا بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف المنشور أنه عقب تغيب شقيقه لفترة من الزمن توجهوا إلى القسم وتبين احتجازه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، بدعوى أنه مُشرد، وسيتم إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية، وإخلاء سبيله عقب ذلك دون العرض على النيابة بناءً على طلب أهليته ملتمسًا إتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 الجاري وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة السكة الوسطي، تلاحظ لهم تواجد شقيق الشاكي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم قدرته على الإدلاء ببياناته أو محل سكنه فتم تقديم بعض الهدايا له لطمأنته خشية إحداث إصابة نفسه.

وعقب وصوله لديوان القسم تقابل أحد رجال الشرطة مع أهليته، وتعرف الطفل عليهم وتعهدوا بحسن رعايته فسلم الطفل إليهم دون تحرير ثمة محاضر، واتخذت الإجراءات القانونية.