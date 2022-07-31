حقيقة احتجاز «كفيف» خلف باب حديدي بشق سكنية في الجيزة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبرًا يتضمن الإدعاء باحتجاز شخص “كفيف” خلف باب حديدي مغلق، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ولا يسمح بخروجه ولا يعتني به أحد.

وبالفحص أمكن تحديد المواطن المعني بالخبر -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبالانتقال تقابلت مع شقيقيه وقررا أنهما يقيما بالشقة صحبة شقيقهما المذكور “كفيف”، والباب الحديدي بقصد حمايته أثناء تواجدهما بالخارج مع السماح له بالتواصل مع الجيران.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة.