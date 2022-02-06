حقيقة احتجاز شخص دون وجه حق في قسم العجوزة

نفى مصدر أمني صحة ما تضمنه مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي من إدعاء أحد الأشخاص باحتجازه دون وجه حق لمدة يومين، في قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه بتاريخ 4 الجاري، وقعت مصادمة بين سيارة يستقلها شخص وبصحبته طفل (نجل زوجته) بسيارة “ميكروباص” أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وأضاف أن قائد السيارة فر من موقع الحادث تاركًا الطفل بالسيارة – في ضوء صدور حكم بالحبس عليه فى أحد القضايا – وضبط وبصحبته (شقيق زوجته) وتم تسليم الطفل لخاله دون إحتجازه عقب صدور قرار النيابة العامة.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.