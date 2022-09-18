حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.. الحكومة تقطع الشك باليقين

قطعت الحكومة الشك باليقين وكشفت حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023.

بوابة “المال نيوز” تسلط الضوء على حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي من خلال التقرير التالي..

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.. استمرار نظام سنوات الدراسة

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023

وفي سياق متصل، تم اتخاذ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول الحصص، وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، فضلًا عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.