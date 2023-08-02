حقيقة إطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الادعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص في محافظة القليوبية.

وبالفحص اتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بين طرف أول: إحدى السيدات وزوجها وخالها، طرف ثان: 5 أشخاص “أنجال عمومة أحد أفراد الطرف الأول”.

وكشف الفحص أن المشاجرة إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدي، مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أية أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.