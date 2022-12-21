حقيقة إضراب عمال «ديلفري» في شركة خاصة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة منشور متداول عبر أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن إضراب عمال “دليفري” في إحدى الشركات الخاصة، بتوصيل الطلبات بمدينة نصر للمطالبة بتعديل أسعار توصيل الطلبات.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وبالانتقال والتقابل مع مدير فرع الشركة أفاد بعدم وجود إضراب.

وأشار إلى أن عمال “الدليفري” منتظمين بالعمل ومعتادين الوقوف بإحدى المناطق بمدينة نصر، في انتظار استلام “أوردرات” لتوصيلها نظرًا لكثرة المطاعم بتلك المنطقة.

يأتي ذلك في إطار الشائعات والأكاذيب التى دأبت على نشرها الجماعة الإرهابية لمحاولة إحداث البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.