اقتصاد وأسواق

حقيقة إصدار الحكومة تسعيرة استرشادية ستتسبب في زيادة أسعار السلع

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أية ممارسات احتكارية من قبل التجار
صفية حمدي 10:49 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20 10:49 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

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رصدت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية في الأسواق.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية في الأسواق، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية.

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وأوضحت وزارة التموين خلال تقرير توضيح الحقائق أن كافة أسعار السلع المتداولة في الأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة.

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أية ممارسات احتكارية من قبل التجار، وأن ذلك مع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

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وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وطلبا في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

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بقلم صفية حمدي

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