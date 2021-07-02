حقيقة إدعاء سيدة احتجازها وزوجها دون وجه حق بقسم شرطة بالغربية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى حقيقة ادعاء سيدة احتجازها وزوجها داخل مركز شرطة بسيون في محافظة الغربية وزوجها أيضًا دون وجه حق.

بالنسبة لما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن مقطع فيديو ادعت خلاله سيدة احتجازها وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية دون وجه حق.

وبالفحص تبين أن السيدة المشار إليها غير محتجزة هي أو زوجها، وحقيقة الواقعة هي تواجدهما بمركز شرطة بسيون لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وطرف آخر.

جاء ذلك على خلفية تضررها من تعدى الطرف الآخر عليها وزوجها بالضرب، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما نتيجة خلافات سابقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة والتي قررت صرف طرفي المشاجرة بضمان محل إقامتهم.