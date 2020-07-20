«حقيبة ملابس».. الداخلية تنفي وجود قنبلة بأحد شوارع الغردقة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا عن وجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة.

وأكد المصدر، في بيان صادر عن الداخلية، اليوم الإثنين، أن حقيقة الواقعة تتمثل في العثور على حقيبة متروكة بشارع النصر، بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مفرقعات، وعنصر من كلاب الأمن والحراسة، وعمل كردون أمني لتأمين المنطقة محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها بعض الملابس، والتحقق من سلبية البلاغ.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.