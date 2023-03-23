حقوق مساهمي سوق التأمين تتجاوز 49.8 مليار جنيه في 2022 (جراف)

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع حقوق مساهمي سوق التأمين، بنهاية العام المالي 2022 لتصل إلى أكثر من 49.8 مليار جنيه، مقارنة مع 43.5 مليار جنيه تقريبًا في نهاية العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 12.6%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع حقوق مساهمي شركات تأمين القطاع الخاص، بنهاية العام المالي 2022، لتتجاوز 16.8 مليار جنيه مقارنة مع 15 مليار جنيه تقريبًا خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 10.7%.

وارتفع حجم حقوق مساهمي شركات التأمين التابعة للقطاع العام في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 33 مليار جنيه، مقارنة مع 28.5 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 13,6%.

وبيّنت هيئة الرقابة المالية أن حجم حقوق مساهمي شركة مصر للتأمين قد ناهز 22.7 مليار جنيه في العام المالي 2022، مقارنة مع 19 مليار جنيه تقريبًا في 2021، بارتفاع بلغ 16.2%، لتكون بذلك الشركة الأعلى من حيث حقوق مساهميها.

والجراف التالي يوضح أكبر شركات التأمين في العام المالي 2021/2022 من حيث حجم حقوق مساهميها: