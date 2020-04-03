حقوق حمَلة الوثائق بتأمينات الحياة ترتفع إلى 49 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019 (تفاعلى)

وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق بتأمينات الحياة إلى 20.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بمعدل نمو 11.6% عن العام السابق، وصعد إجمالى حقوق حملة الوثائق فى شركات تأمينات الحياة إلى 23.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013 .

ارتفعت قيمة حقوق حمَلة الوثائق بتأمينات الحياة إلى 49.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بـ16.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/ 2010، وبلغ معدل نمو حقوق حملة الوثائق بشركات تأمينات الحياة خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2009/ 2010 حتى عام 2018/ 2019 حوالى 199.4%، وتذبذب معدل نمو حقوق حملة الوثائق فى نشاط الحياة خلال السنوات العشر الماضية حيث كان معدل النمو 15.2% فى عام 2009/ 2010، وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق فى نشاط التأمين على الحياة إلى 18.4 مليار جنيه فى عام 2010/ 2011 بمعدل نمو 12.8% على العام السابق له.

199 % نموًّا فى حقوق حملة الوثائق بتأمينات الحياة خلال 10 سنوات

وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق بتأمينات الحياة إلى 20.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/ 2012 بمعدل نمو 11.6% على العام السابق.

وصعد إجمالى حقوق حملة الوثائق فى شركات تأمينات الحياة إلى 23.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 بمعدل نمو 14% على العام السابق له.

وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق فى نشاط تأمين الحياة 26.1 مليار جنيه فى العام المالى 2013/ 2014 بمعدل نمو 11.2% على العام السابق له.

وخلال العام المالى 2014/ 2015 ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق فى نشاط التأمين على الحياة إلى 29.9 مليار جنيه بمعدل نمو 14.4% على العام السابق له.

وصعدت قيمة حقوق حملة الوثائق فى نشاط تأمين الحياة إلى 32.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 بمعدل نمو 10.5% على العام السابق له.

وخلال العام المالى 2016/ 2017 بلغ حجم حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين على الحياة 38.4 مليار جنيه بمعدل نمو 16.4%، وذلك بعد تعويم الجنيه المصرى بقرار من النبك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016.

43.4 مليار جنيه حقوق حملة الوثائق فى 2017/ 2018

وقفز حجم حقوق حملة الوثائق فى نشاط تأمينات الحياة إلى 43.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018 وبمعدل نمو 12.9% على العام السابق له، وصعدت قيمة حقوق حملة الوثائق بشركات تأمينات الحياة إلى 49.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019 بمعدل نمو 13.3%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين على الحياة خلال 10 سنوات منذ عام 2009/ 2010 وحتى عام 2018/ 2019 (القيمة بالمليار جنيه ).