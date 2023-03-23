حقوق حملة وثائق التأمين تتجاوز 103,2 مليار جنيه في 2022 (جراف)

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع صافي حقوق حملة وثائق التأمين، في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى أكثر من 103,2 مليار جنيه، مقارنة بـ88,3 مليار جنيه تقريبًا في نهاية العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 14.4%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع حقوق حملة وثائق شركات تأمين القطاع الخاص، بنهاية العام المالي 2022، لتناهز 55,4 مليار جنيه مقارنة بـ47,2 مليار جنيه تقريبًا خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 14.8%.

وارتفع حجم حقوق حملة وثائق شركات التأمين التابعة للقطاع العام في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى ما ناهز 47,9 مليار جنيه، مقارنة بـ41,2 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

وبيّنت هيئة الرقابة المالية أن حجم حقوق حملة الوثائق من شركة مصر لتأمينات الحياة قد ناهز 32,7 مليار جنيه في العام المالي 2022، مقارنة بـ27,4 مليار جنيه تقريبًا في 2021، بارتفاع بلغ 16.2%.

والجراف التالي يوضح أكبر شركات التأمين في العام المالي 2021/2022 من حيث حجم حقوق حملة وثائقها: