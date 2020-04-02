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حقوق حملة الوثائق في شركات التأمين ترتفع بقيمة 44 مليار جنيه خلال 10 سنوات (تفاعلي)

ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين إلى 30.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012
الشاذلي جمعة 12:20 ص, الجمعة, 3 أبريل 20 12:20 ص, الجمعة, 3 أبريل 20

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ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين فى السوق المصرية بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 وحتى عام 2018/2019، وذلك وفقا للكتاب الإحصائى السنوى عن قطاع التأمين والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ حجم حقوق حملة الوثائق بقطاع التأمين 25 مليار جنيه فى عام 2009/2010 فيما بلغت قيمته 68.9 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وبلغ معدل النمو فى حقوق حملة الوثائق 11.7% خلال عام 2009/2010، فيما ارتفعت قيمتها إلى 27.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011 بمعدل نمو بلغ 11.4% عن العام السابق له.

34.2 مليار جنيه حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين فى 2012/2013

وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين إلى 30.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بمعدل نمو 9.1%، فيما قفز حجمها فى العام المالى 2012/2013 إلى 34.2 مليار جنيه بمعدل نمو 12.3 % .

وواصل إجمالى حقوق حملة الوثائق فى سوق التأمين المصرية صعوده خلال العام المالى 2013/2014 لتبلغ قيمته 37.5 مليار جنيه وبمعدل نمو 9.7% ، وشهد العام المالى 2014/2015 إضافة 4.4 مليار جنيه إلى إجمالى حقوق حملة الوثائق بقطاع التأمين لتبلغ قيمته 41.9 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 11.7% عن العام السابق له .

18% نموا فى حقوق حملة الوثائق بعد التعويم

وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق إلى 45.9 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016 وبمعدل نمو 9.7% عن العام السابق له، وخلال العام المالى 2016/2017 والذى شهد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016 بقرار من البنك المركزى المصرى قفز إجمالى حقوق حملة الوثائق بنشاط التأمين إلى 54.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 18%.

وقفز حجم حقوق حملة الوثائق بقطاع التأمين المصرى خلال العام المالى 2017/2018 لتبلغ قيمته 61.2 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.8% ، وخلال العام المالى 2018/2019 ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق إلى 68.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.7 % عن العام السابق له ، وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة المالية.

الجراف التالى يوضح تطور حجم حقوق حملة الوثائق فى قطاع التأمين خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 و حتى العام المالى 2018/2019 .

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بقلم الشاذلي جمعة

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