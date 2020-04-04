حقوق حملة الوثائق بتأمينات الممتلكات ترتفع بنسبة 127% خلال 10 سنوات (تفاعلي)

وخلال العام المالى 2011 /2012 ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق بتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 4.2% عن العام السابق

ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق بتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 127% خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2009/ 2010 وحتى عام 2018/ 2019، حيث ارتفع من 8.7 مليار جنيه فى 2009/ 2010 إلى 19.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019.

وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات بوتيرة متسارعة خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا لإحصائيات سوق التأمين الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وصعدت قيمة حقوق حملة الوثائق فى شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 9.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011 بمعدل نمو 8.9% عن العام السابق له.

ارتفاع حقوق حملة الوثائق بتأمينات الممتلكات إلى 19.8 مليار جنيه العام الماضى

وخلال العام المالى 2011 /2012 ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق بتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 9.9 مليار جنيه بمعدل نمو 4.2% عن العام السابق.

وصعد إجمالى حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 10.7 مليار جنيه، خلال العام المالى 2012 /2013 بمعدل نمو 8.8% عن العام السابق له.

وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى سوق التأمين المصرية إلى 11.4 مليار جنيه فى 2013 /2014 بمعدل نمو 6.6% عن العام السابق.

وخلال العام المالى 2014 /2015 ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 12.1 مليار جنيه بمعدل نمو 5.6% عن العام السابق له.

22.1 % نموًا فى حقوق حملة الوثائق بعد التعويم

وبلغ معدل نمو حقوق حملة الوثائق فى نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى مصر 7.7% خلال العام المالى 2015/ 2016 لتبلغ قيمتها 12.9 مليار جنيه.

فى حين ارتفعت قيمتها بمقدار ثلاثة مليارات من الجنيهات خلال العام المالى 2016/ 2017 لتبلغ قيمتها 15.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22.1% عن العام السابق بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016 بقرار من البنك المركزى، بما يسهم فى زيادة حجم أقساط التأمين واستثماراته، وكذلك حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين.

وواصلت حقوق حملة الوثائق فى شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات صعودها خلال العام المالى 2017/2018 لتبلغ قيمتها 17.9 مليار جنيه بمعدل نمو 12.5% عن العام السابق له.

فى حين بلغت قيمتها 19.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 /2019 وبمعدل نمو 11.1% عن العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور حقوق حملة الوثائق فى شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/ 2010 وحتى العام المالى 2018 /2019 (القيمة بالمليار جنيه).