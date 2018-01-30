حقوق حضارة لبناء حضارة.. ندوة لحماية الملكية الفكرية بمعرض الكتاب

علي راشد شهدت قاعة محمد أبو المجد، "ملتقى الشباب"، بمعرض الكتاب، ندوة بعنوان "حقوق حضارة.. لبناء حضارة"، شارك فيها الدكتور عمر فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد يحيي راشد، مدير مركز فاروق الباز.وقال الدكتور عمر فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن أكاديمية ال

علي راشد





شهدت قاعة محمد أبو المجد، “ملتقى الشباب”، بمعرض الكتاب، ندوة بعنوان “حقوق حضارة.. لبناء حضارة”، شارك فيها الدكتور عمر فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد يحيي راشد، مدير مركز فاروق الباز.

وقال الدكتور عمر فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن أكاديمية البحث العلمي تعمل جاهدة على أن تكون المستشار العلمي للمجتمع المصري، ومن أولى أولوياته الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، حيث إن البحث العلمي متداخل في كل مجالات الحياة الثقافية والعلمية والاقتصادية.

وأضاف فاروق أن الوزارة ستطلق مسابقة لدعم حملة “حقوق حضارة.. لبناء حضارة”، والتي تهدف إلى جمع آلاف الشباب؛ للاستفادة من أفكارهم لحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية الموجودة في الخارج.

وتابع أن الفائز في المسابقة، التي سيعلن عن تفاصيلها خلال أيام، سيحصل على 40 ألف جنيه، مشيرًا الى أن هناك العديد من اللقاءات التي ستنظمها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة؛ لتوعية المواطنين لإيجاد حلول لهذه القضية.

وقال الدكتور أحمد يحيى راشد، مدير مركز فاروق الباز، إن البحث العلمي هو المؤسسة الوحيدة في مصر التي يمكن أن يطلق من خلالها كل الحملات، حيث إنه يضع الحملة في إطار علمي، ومن ثم شاركناها في إطلاق الحملة.

وأشار إلى أن العالم كله يسير بخطوات ثابتة من أجل حقوق الملكية الفكرية، ومن أولى الخطوات التي تحاول الحملة إرساءها حقوق الحضارة، وهذا المصطلح لم يوجد في العالم، ولكن نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لها علم يتحدث عن حضارتها وهو علم المصريات، وذلك على اعتبار أننا أعظم حضارة إنسانية عبر التاريخ.

وأضاف أنهم سيقومون بزيارة العديد من المعالم السياحية في مصر بعد يومين لتكوين فكرة عامة عن الحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن اليونان منذ أشهر دعت 10 حضارات إنسانية، من بينها الحضارة المصرية؛ للتحدث عن الحضارات الأولى للتأثير في العالم، وتحدَّث الحاضرون عن حملة “حقوق حضارة لبناء حضارة”.

وأكد أنهم لن يدخلوا في “خناقة” مع العالم، ولكن نهدف من الحملة الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لحضارتنا الموجودة في الخارج، والتحدث عن الحقوق الحضارية المنهوبة، منوهًا بأن هناك بالفعل “حقوق حضارة” و”بناء حضارة”، ونحن مقتنعون بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت في 2008، وكانت سببًا في تعديل قوانين وزارة الآثار، من بينها الحقوق الملكية للآثار.

وتابع أن عملية الاستفادة من التراث المصري من العالم الخارجي وجلبه إلى أرضنا مرة أخرى مستحيل؛ لأن القانون الدولي يمنع ذلك، لكن هدف الحملة هو الاستفادة من العائد المادي للمشروعات التي تستفيد منها الدولة الخارجية مقابل زيارة مواطنيها للتراث المصري.

وأشار إلى أنهم أطلقوا مسابقة من خلال أكاديمية البحث العلمي تشجع المشاركين على البحث عن الحقوق في التراث المصري من خلال آلية الفكر والمنهج الموحد في الوصول لمجتمع ما يستفيد من ذلك التراث ومحاولة إقناعه والمطالبة بأن الدولة المصرية لها حقوق مادية من وراء هذا الأثر.

وطالب جميع المسئولين في مصر بالتضامن مع الحملة؛ لأنها لا يمكن أن تكمل بشكل فردي؛ لأن الجماعة التي تنتج أفكارًا مختلفة للاستفادة من التراث المصري في الخارج، مستشهدًا بحملة دشنها شابان تحث على السعي وراء حقوق الملكية المصرية، ومن أبرزها مدينة الأقصر في “لاس فيجاس” التي يقبل عليها العديد من المواطنين في مختلف أنحاء العالم، ونحن لم نستفد منها بأي شيء.