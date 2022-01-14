سيـــاســة

حقوق النواب: هيومن رايتس أصبحت المتحدث الرسمى باسم الإرهابية

ويؤكد فقدت مصداقيتها
ياسمين فواز 7:25 م, الجمعة, 14 يناير 22 7:25 م, الجمعة, 14 يناير 22

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أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها منتدى شباب العالم الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل قوى الشر والظلام والإرهاب تشعر بالهوس والجنون.

وأعرب ” رضوان ” فى بيان أصدره اليوم عن أسفه الشديد لكل ماجاء فى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” وخصوصا قولها إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021 وأن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين؛
مؤكداً أن هذه الاتهامات كلها كذب فى كذب ولاأساس لها من الصحة.

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وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ،إن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد أن أصبحت المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية .

واكد أن التاريخ سوف يكشف أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” مأجورة وكل التقارير التى تبث فيها سمومها ضد مصر هى ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وكلها إشاعات وأكاذيب ضد مصر والعالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بما يدور داخل مصر فى كل مايتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

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وأكد النائب طارق رضوان أن جميع التقارير التى تصدرها هذه المنظمة المشبوهة يلقى بها الشعب المصرى العظيم فى سلة القمامة بعد أن تأكد بذكائه الحاد أنه لاصحة على وجه الإطلاق لما تبثه منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” من أكاذيب وسموم وافتراءات ضد مصر وأن جميع تقاريرها مكتوبة وممهورة بحبر إرهابى تنتجه جماعة الإخوان الإرهابية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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