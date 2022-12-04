«حقوق النواب» تطالب بتوثيق إنجازات محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشريعيا وتنفيذيا

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بضرورة توثيق ما تم من إنجازات خاصة فيما يتعلق بمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشريعيًّا وتنفيذيًّا ووضعه في إطار وجدول زمني لمتابعة التطورات وآليات التنفيذ لمحاور الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ وذلك لمناقشة تنفيذ المحاور الرئيسية التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مصر التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتطرّق اللقاء إلى بيان برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والذي بُني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمتُّ للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وتناسى البيان أيضًا ما تم من حُزم مبادرات وإستراتيجيات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توحدت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مرورًا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني.