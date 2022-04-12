حقوق النواب تستقبل مبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب السيد ايمون جيلمور – مبعوث الإتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والذي حضر بصحبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر.
وتطرق اللقاء لحديث عن دور الموسسة التشريعية بشأن ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في اطار التشريعات والقوانين المطلوبة والمكملة لانفاذ الإستراتيجية.
وتناول أيضًا اللقاء الحديث عن حجم الانجازات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والاجتماعية في مصر .