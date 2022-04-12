سيـــاســة

حقوق النواب تستقبل مبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

بصحبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر
ياسمين فواز 11:21 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 11:21 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب السيد ايمون جيلمور – مبعوث الإتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والذي حضر بصحبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر.

وتطرق اللقاء لحديث عن دور الموسسة التشريعية بشأن ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في اطار التشريعات والقوانين المطلوبة والمكملة لانفاذ الإستراتيجية.

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وتناول أيضًا اللقاء الحديث عن حجم الانجازات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والاجتماعية في مصر .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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