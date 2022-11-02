حقوق النواب ترفع مذكرة رسمية إلى مدبولي بسبب تغيب وزيرة الثقافة عن اجتماع هام

أعلنت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اعدادها مذكرة رسمية لتقديمها إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظرا لما بدر من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أظهرت حالة من عدم الاكتراث بالدعوة الرسمية التي وجهتها اللجنة، لحضور اجتماع يناقش دور وزارة الثقافة في نشر ثقافة حقوق الانسان.

وأعلن رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، في بيان رسمي، إن الوزيرة نيفين الكيلاني ضربت بعرض الحائط تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كرر توجيهاته الوزراء بخسن وسرعة التعاون مع المجالس النيابية، وإظهار التعاون الكافي مع أعضاء البرلمان وكذلك التوجية الصادر بضرورة إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة والمحور الخاص بالثقافة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 .

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن ما بدر من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، لايتناسب وضوابط العمل المطلوب داخل الجمهورية الجديدة، التي تتطلب حالة تكامل حقيقية بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومايقتضيه ذلك من تلبية الوزراء لمطالب نواب الشعب، وحضور الاجتماعات الرسمية داخل البرلمان، التي ترسخ للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تابع النائب طارق رضوان بيانه الرسمي بالتأكيد على شديد انزعاج كامل أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لعدم حضور الوزيرة الاجتماع الذي كان منوط به إبراز دور وزارة الثقافة في تشكيل الوعي لدى المواطنين والقضاء على منابع الفكر المتطرف.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بتوجيهي تحذيرات مشدده من تكرار وزيرة الثقافة لمثل تلك الممارسات التي تبدد قيمه التعاون النيابي الحكومي، مع انتظار تفسيرات منطقية لغياب الوزيرة عن الاجتماع البرلماني.