حقوق النواب ترد علي بيان البرلمان الأوروبي.. وتؤكد: توقيته غير مفهوم

ياسمين فواز:رد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، منتقدا توقيت صدور البيان، واصفا إياه بال "غير مفهوم ".وقال البرلمان الأوروبي، في قرار شديد اللهجة أصدره الخميس الماضي، إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخص

ياسمين فواز:

رد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، منتقدا توقيت صدور البيان، واصفا إياه بال “غير مفهوم “.

وقال البرلمان الأوروبي، في قرار شديد اللهجة أصدره الخميس الماضي، إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخصا حكم بالإعدام منذ يناير من العام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكما منها، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور.

وأوضح بيان البرلمان الأوروبي أن هذه الظاهرة تشهد انتشارا ملموسا في مصر منذ ديسمبر من العام الماضي.

وقال عابد إن مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989، ومن ثم فعقوبة الإعدام تتفق وقواعد القانون الدولى التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر.

وأشار إلي أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر، على مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الإعدام التي بحق 81 شخص فقط ولازالت باقى الأحكام غير نهائية.

وشدد عابد علي أن أحكام الإعدام تخضع في مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر، لافتة إلي أن الأحكام لا تخالف أحكام الإعدام في مصر الدستور المصرى الصادر في 2014 والذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مصر لا تنفرد بتطبيق عقوبة الإعدام، حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة أخرى غير مصر، مشددا علي أن مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات، ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في أعمال السلطة القضائية.

ونوه إلي اعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته، وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة، مؤكدا أن توقيت صدور البيان غير مفهوم، حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الإرهاب.