حقوق النواب: التشكيل الجديد للقومي لحقوق الإنسان يضم خبرات سياسية وحقوقية

أثنى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.

النائب طارق رضوان: التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضم خبرات سياسية وحقوقية

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضم العديد من العناصر المتميزة ذات الخبرات السياسية والحقوقية الكبيرة.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ، إلى أن التشكيل الجديد يعبر عن تركيبة سياسية متوزانة إلى حد بعيد حيث يضم شخصيات سياسية من مختلف التوجهات الفكرية، وهو ما يدعم وجود مجلس ذو ثقل عربي ودولى.

حقوق النواب : السفيرة مشيرة خطاب لها تاريخ سياسي وحقوقي طويل



وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، طارق رضوان، بتولي السفيرة مشيرة خطاب منصب رئيس التشكيل الجديد للمجلس، وذلك لامتلاكها مخزون سياسي ودبلوماسي متراكم، حيث أنها تولت منصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة، وسفيرة لمصر في عدة دول، كما عملت على توثيق علاقة مصر بعدد كبير من الدول.

كما أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أن مجلس النواب سيدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم تعديلات تشريعية تدعم دومًا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه قادر على استكمال ما بدأته مصر منذ مشاركتها فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

طارق رضوان: القيادة السياسية تعمل على إصدار قرارات وتوصيات دائمة تدعم حقوق المواطن

وأوضح أن القيادة السياسية، تعمل وبشكلٍ مستمر على إصدار قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري.

كما أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قادر على دعم وتعزيز الحريات والحقوق المكفولة لدى المواطن، والتصدى أيضًا إلى ادعاءات الغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوقائع المصرية، قد نشرت صباح اليوم، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذى جاء على رئاسته السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائب للرئيس، وعدد كبير من الرموز السياسية والفكرية والحقوقية.