حقوق النواب : آن الأوان للاستجابة لمبادرة إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة

ياسمين فوازأشاد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بقدرة دولة البحرين الشقيقة على إحباط محاولة إرهابية بضبط 116 إرهابيًّا إيرانيًّا.واعتبر أن هذه الواقعة دليل قوى على تدخل إيران في الدول الخليجية ورعايتها للإره

ياسمين فواز





أشاد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بقدرة دولة البحرين الشقيقة على إحباط محاولة إرهابية بضبط 116 إرهابيًّا إيرانيًّا.

واعتبر أن هذه الواقعة دليل قوى على تدخل إيران في الدول الخليجية ورعايتها للإرهاب في المنطقة.

وقال عابد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن أمن الخليج خط أحمر، وأن مصر ترفض وبشدة أى تدخلات من إيران أو غيرها في الأمن الخليجي والأمن القومي العربي.

فى سياق متصل أكد عابد أن الوقت الحالي والتطورات التى يشهدها العالم العربى يستدعى استجابة جميع القادة والملوك لمباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر وظاهرة الإرهاب الأسود والدفاع عن الأمن القومي العربي والخليجي.

وأضاف أن الإرهاب بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الضربات الموجعة والنجاحات الكبيرة التي حققها الأبطال وبواسل الجيش والشرطة في العملية سيناء 2018.