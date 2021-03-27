سيـــاســة

«حقوق البرلمان» يتفقد مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

وحرص الوفد على زيارة المصابين والحديث معهم لرفع روحهم المعنوية والاطمئنان على الرعاية الصحية بالمستشفى
ياسمين فواز 10:11 م, السبت, 27 مارس 21 10:11 م, السبت, 27 مارس 21

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رافق النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الوفد البرلماني الذي قام بزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج بمستشفيات سوهاج الجامعي والعام والتعليمي ومركز طهطا.

وقام المهندس أشرف رشاد – النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب ومحمد ابو العنين وكيل البرلمان، واللواء علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بتفقد مستشفى سوهاج العام، والجامعي، والتعليمي، ومستشفي طهطا العام، وزيارة مصابين حادث قطارين سوهاج.

وقام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمرافقة الوفد البرلماني خلال زيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.

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جاء ذلك ضمن زيارة قام بها وفد برلماني من مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات، والذي ضم النائب محمود الضبع، وحسام عاشور، وأحمد سعد، وحازم رياض، ونادر الخبيري.

وكان في استقبل الوفد البرلماني، النواب أحمد نشأت منصور، وأحمد عواجة، وإبراهيم خليفة، ونشأت فؤاد عباس، وحاتم مبارك، وألفت المزلاوي، ونانسي نعيم، وغادة الضبع، وزكريا حسان، ومحمد لبيب، وشعبان لطفي، وأحمد جعفر أعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج.

وحرص الوفد على زيارة المصابين والحديث معهم لرفع روحهم المعنوية والاطمئنان على الرعاية الصحية بالمستشفى، وإعلان دعم البرلمان ومساندته لهم في هذا الحادث الأليم ومحاسبة المسؤول أيًا كان موقعه.

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كما حرص وفد البرلمان، على الحديث مع الفريق الطبي بالمستشفى والمسؤول عن إسعاف وعلاج المصابين للوقوف على موقف جميع الحالات وكذلك موعد خروجهم من المستشفى.

وعقد للوفد لقاءً مع محافظ سوهاج بديوان عام المحافظة، استمع خلالها لطبيعة الموقف بالمستشفيات التي تعالج المصابين ورصيد بنوك الدم وشبكة الأكسجين واستعدادات غرف الرعاية والعمليات.

وشدد الوفد على ضرورة ضرورة منح الرعاية الكاملة للمصابين وأسرهم، والاستمرار في رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية بشكل آمن لحين خروج آخر مصاب.

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وأكد أعضاء الوفد البرلماني، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، وأن هناك متابعة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية لسير عملية التحقيقات للتعرف على كافة التفاصيل.

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بقلم ياسمين فواز

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