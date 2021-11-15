سيـــاســة

حقوق البرلمان : عودة منتدى شباب العالم في ثوبه الرابع يعزز من مكانة مصر

ورسالة للعالم بأن مصر أرض الحب والسلام
ياسمين فواز 2:31 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 2:31 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، أن عودة منتدى شباب العالم في ثوبه الرابع والمقرر عقده في 10 من يناير المقبل بشرم الشيخ ، رسالة للعالم بأن مصر أرض الحب والسلام، ويعزز من مكانة مصر، كما أنه فرصة جادة للشباب من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تسهم في مستقبل أفضل لشعوبهم ، كما أنها فرصة كبيرة للترويج السياحي على مستوى العالم.

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وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، أن منتدى شباب العالم هو منصة حوارية بين مختلف شباب العالم للتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل وملفات حيوية مطروحة على مائدة الساحة الدولية، وهو استكمال لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي انتهجها منذ ولايته بالإيمان بقدرة الشباب وإتاحة المجال لهم في التعبير عن فكرهم وكسر باب العزلة والتهميش، ومن ثم مد جسور الثقة المتبادلة ونقل ما يطرحونه للمنافذ الدولية.

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ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، إلى أن المنتدى فرصة حوارية بين مختلف الشباب بدول العالم لتبادل الأفكار ومن ثم نقل الخبرات والتجارب بين الدول وبعضها في معالجة القضايا المشتركة، كما أنه يساهم بشكل كبير فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن.

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وشدد أن كل ذلك يترجم اهتمام القيادة السياسية بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطنى فقط بل على المستوى الدولى وتمثيلهم لمصر أمام شباب العالم المشاركين بالمنتدى.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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