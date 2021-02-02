سيـــاســة

«حقوق البرلمان» تطالب الهيئة الوطنية بقناة متنوعة اللغات لمخاطبة الغرب

للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.
ياسمين فواز 10:46 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21 10:46 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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عقدت لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، برئاسة النائب طارق رضوان ، اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء ، ةمع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وطالب اعضاء اللجنة بضرورة وجود قناة حقيقية تخاطب الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية، فالمطلوب ألا نخاطب أنفسنا وإنما نريد قناة فضائية تتحدث باللغة التي يفهمها الغرب حول حقوق الانسان، وترد على ما يثار عن مصر من شائعات.

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كما اشار اعضاء اللجنة من خلال توصيات خاصة بضرورة عرض الإنجازات التي تتعلق بحقوق الانسان سواء الاجتماعية والاقتصادية، أو المدنية والسياسية، وذلك وفقا للعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فيجب ان نخاطب العالم بلغته بالأدوات المتاحة لدينا من الهيئة الوطنية للإعلام حيث نتوقع المزيد من الهجوم في الفترة القادمة.

واوضحت لجنة حقوق البرلمان الي ضرورة الاهتمام بتناول الاعلام حقوق ذوى الإعاقة، وأيضا الاهتمام بمشكلات تنمية المجتمع، وأن المرأة شريك أساسي مع ابراز النماذج الناجحة في هذا المجال في وسائل الاعلام.

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كما لفت الاعضاء الي ضرورة الاهتمام بالتراث المصرى في الاعمال الفنية فهذا ارث كبير موجود لدينا ويجب أن نحافظ عليه.

كما تم اقتراح ايضا بضرورة وضع لوجو خاص بحقوق الانسان علي الموضوعات التي تتعلق بحقوق الانسان على القنوات المصرية.

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بقلم ياسمين فواز

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